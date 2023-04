Gouverneur en alle Oost-Vlaamse hulpdiensten maken video van een rampoefening: "Uitstekend didactisch materiaal"

Het blijft de bedoeling om het detentiehuis in Ninove vroeger te openen dan voorzien. Dat is gebleken na overleg tussen Tania De Jonge, burgemeester van Ninove, en het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Normaal gezien was de opening gepland tegen 2025, in de gebouwen van de oude rijkswachtskazerne aan de Aalstersesteenweg. Op het overleg vanmorgen is ook afgesproken om de buurt beter te informeren. Want de komst van een detentiehuis veroorzaakt vaak heel wat commotie, ook in Ninove, met vlakbij een school en een kinderdagverblijf. Die commotie is meestal een gevolg van onwetendheid of ontstaat door het verspreiden van onjuiste informatie, zegt het kabinet van Justitie. Het bekijkt nu hoe het de buurt beter kan informeren.