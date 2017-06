Nieuws Gouverneur Briers verbiedt water op te pompen uit Leiebekken

Vanmorgen heeft Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers ook beslist om een verbod in te voeren om water op te pompen, en dat uit de onbevaarbare waterwegen van het hele Leiebekken. En in de strijd tegen het mogelijke brandgevaar heeft hij ook de code oranje ingevoerd in onze provincie. Dat is het op één na hoogste waarschuwingsniveau voor brandgevaar in de natuur, net onder code rood. Bij code oranje is de kans op natuurbranden groot. Er mag dan op geen enkele manier nog vuur worden gemaakt. In de praktijk betekent dat een verbod op roken, barbecueën of vuurtje stoken.