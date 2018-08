Gouverneur Briers: "Mensensmokkelaars hard aanpakken"

Op de Antwerpsesteenweg in Sint-Niklaas zijn om kwart na vier drie personen zeer ernstig gewond geraakt na een aanrijding. Onder de slachtoffers is zeker één vrouw en één kind. Van de derde persoon is geen informatie. Twee slachtoffers hebben een zwaar hoofdletsel opgelopen. En het kind werd ter plaatse gereanimeerd. Volgens bepaalde bronnen is ondertussen 1 kind overleden.Bepaalde getuigen zeggen dat onder de slachtoffers een moeder en haar kind zijn, maar dat is niet bevestigd. In de auto die de aanrijding veroorzaakte zaten drie mannen. Na het ongeval zijn ze te voet gevlucht, want de auto lag op zijn zij. Eén persoon zou teruggekeerd zijn naar de plaats van het ongeval, zo vertellen getuigen. De straat is afgesloten, en de politie is op zoek naar de andere personen die in de auto zaten. Later meer.