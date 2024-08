Gouden baanwielrenner Matijs Van Strijthem wordt gehuldigd in Beveren

Tijd dan om kennis te maken met een jonge wereldkampioen uit Kruibeke. Matijs Van Strijthem is gisterenavond gehuldigd voor zijn knappe prestatie op het WK baanwielrennen voor junioren. Matijs is 18 en won goud in het omnium, én in de ploegkoers. Hij werd eerder dit jaar ook al Belgisch kampioen op de weg, en stond op het podium van de Ronde van Vlaanderen voor junioren. Van Strijthem koerst nu voor het Beverse Van Moer Logistics Cycling team, maar volgend seizoen mag hij z'n kans wagen bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step.