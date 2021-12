Gotische Heilig Kruiskerk in Stekene krijgt groen licht voor restauratie

En ik sluit af met een prachtig stukje erfgoed: de Gotische Heilig Kruiskerk in Stekene. De beschermde kerk stamt af uit de dertiende eeuw, de fundamenten ervan werden in 1220 gebouwd. Door de eeuwen heen werden er flink wat stukken bijgebouwd. Maar het gebouw is vandaag dringend aan renovatie toe. En daarvoor krijgen ze in Stekene flink wat centen van de Vlaamse overheid. Broodnodige middelen, want anders dreigt de prachtige kerk te verloederen.