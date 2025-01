In de Sint-Rochuskerk in Sombeke heeft Ann Dessomviele een heuse fundraising, of fondsenwerving georganiseerd. Want op 26 januari vertrekt de kinesiste uit Waasmunster voor meer dan drie maanden naar Sierra Leone. Daar stapt ze mee op één van de boten van Mercy Ships, om medische hulp te bieden in de armste gebieden van Afrika.