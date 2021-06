De nieuwe clip van Samson en Marie is een paar uur geleden in première gegaan op YouTube. U zag het al een paar weken geleden in ons nieuws, de clip voor 'Ijsjes' is opgenomen in een fitnesszaak in Beveren, dat omgebouwd werd tot een retro ijssalon. Nu is het liedje met de clip dus officieel gelanceerd. Minuten na de lancering was de clip al honderden keren bekeken.