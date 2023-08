'Goodbye Greg': Van Avermaet hangt fiets aan de haak op 15 oktober in Dendermonde

In Baasrode, bij Dendermonde, is één van de pronkstukken van de vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs op reis vertrokken naar Polen. De Belgische locomotief Tubize 2069 zal daar deelnemen aan een internationaal treffen van stoomlocomotieven. De machine werd gebouwd in 1927 in het Waals-Brabantse Tubize, of Tubeke. Nadien deed zij jaren rangeerdiensten bij de metallurgie van Hoboken. De locomotief is in Baasrode gerestaureerd en zal in Polen ook een week lang intensief gebruikt worden op het Poolse spoornet.