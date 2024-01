In Ninove hebben boze boeren dinsdagavond ook de toegangsweg aan het distributiecentrum van Delhaize geblokkeerd, net als het kruispunt aan Nederwijk-Oost. De hinder in Oost-Vlaanderen breidt in de loop van de avond uit naar de E40. De boeren verzamelden met hun landbouwvoertuigen aan de vestiging van Colruyt in Aalst en trokken dan naar de op- en afritten van de E40. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor vertraagd verkeer in de richting van Gent. Naast de Delhaize in Ninove willen de actievoerders ook het distributiecentrum van Aldi in Erpe-Mere lamleggen.