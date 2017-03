Greg Van Avermaet heeft voor de eerste keer in zijn carrière de E3-prijs Harelbeke gewonnen. In een beklijvende sprint met 3 klopte Van Avermaet Belgisch kampioen Philippe Gilbert en Berlarenaar Oliver Naesen. Naesen ging als eerste de sprint aan en leek te gaan winnen, maar Van Avermaet ging er in de laatste meters nog over. Zondag staat met Gent-Wevelgem de volgende World Tour koers op het programma. Voor Van Avermaet is de E3-prijs de tweede koers die hij wint in het klassieke voorjaar. (laten over de streep rijden)