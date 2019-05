Golf Beveren: 9 holes baan vernieuwd, 4 extra compact holes

De golfsport in het Waasland zit in de lift, dat kon u eerder deze week al zien in het TV Oost Nieuws. In Sint-Gillis-Waas gaan ze hun golfterrein op termijn uitbreiden, Golfclub Beveren opende dit weekend dan weer zijn vernieuwde terrein. De 9 holes baan heeft een facelift gekregen en is compleet anders ingericht. Daarnaast zijn er 4 extra compact holes gemaakt voor de beginnende golfer. Het terrein van 35 hectare vlak naast de Waaslandhaven wordt nu nog optimaler benut. Golfclub Beveren telt ondertussen meer dan 850 leden en is één van de grootste 9-holes-clubs van het land. Met de vernieuwing van het terrein willen ze nog meer spelers aantrekken en zetten ze ook volop in op jeugdwerking. Dit weekend konden alle leden het vernieuwde terrein inspelen en uittesten.