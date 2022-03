Goedkoopste tankstation van het land wordt geklopt door Russische Lukoil van 500 meter verder

Het Avia-tankstation op het Vlyminckshoek in Sint-Niklaas is niet langer het goedkoopste tankstation van ons land. Dat is nu het tankstation van het Russische Lukoil, amper 500 meter verder. Vandaag betaal je hier bij Lukoil 2,074 euro voor een liter diesel. Een liter benzine 95 kost 1,941 euro en je betaalt 2,013 euro voor een liter benzine 98. Dat is telkens maar enkele centen goedkoper dan bij Avia. Nooit bedraagt het verschil meer dan 10 cent. Uit onze vorige bijdrages leerden we al dat de lokale marktsituatie de prijzen danig kan beïnvloeden. Maar nu lijkt dus Lukoil de strijd aan de pomp te winnen. Mensen laten hun tankgedrag voorlopig ook niet beïnvloeden door het conflict in Rusland. Vorige week vertelden we u nog dat er werd opgeroepen op sociale media om niet langer bij Lukoil te gaan tanken, omdat Lukoil een Russische eigenaar heeft.