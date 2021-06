Sport Goed nieuws voor atletiekpiste en -club in Oordegem

In Oordegem, bij Lede, zal atletiekclub Vlierzele Sportief dan toch kunnen blijven op de piste in het Putbosstadion. De verkoop van de hele site van Sport Vlaanderen gaat wel nog door, maar het deel van de atletiekpiste wordt nu kosteloos overgedragen aan de gemeente. De toekomst van de club, met bijna 600 leden, is daarmee gegarandeerd. Eerder was daar heel wat ongerustheid over, toen bekend werd dat Sport Vlaanderen op termijn zou stoppen met de uitbating van het domein. Voor de andere openluchtsportvelden, de kleine sporthal en het sportverblijf wordt wel nog een private partner gezocht.