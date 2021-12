Goed nieuws uit Dendermonde: Duel tussen Van Aert en Van der Poel gaat zondag door

Er is zich een voetbalsprookje aan het voltrekken in Kalken. De lokale eersterprovincialer 'Hoger Op Kalken' gaat er de feestdagen in als ongeslagen leider in eerste provinciale. Het rapport: vijftien wedstrijden gespeeld, 13 keer gewonnen en twee keer gelijk. De tweede in de stand volgt al op tien punten. En als we het vorige corona-seizoen erbij nemen is de reeks van Kalken zelfs nog een pak straffer. Reden genoeg dus om eens met twee hoofdrolspelers te gaan spreken in het Jozef Plaetinck Stadion.