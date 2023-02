GO!-leerkrachten starten petitie: "Behoud de lesuren geschiedenis!"

In Sint-Niklaas stappen alle scholen, in totaal 56, mee in het netwerk 'Klimaatscholen voor OK Toekomst'. De stad heeft dat netwerk op poten gezet om scholen te helpen klimaatneutraal te worden. Het zette daarvoor al klimaatcoaches in die de scholen bezoeken en mee een visie uittekenen om bijvoorbeeld zuiniger om te springen met energie. Via de Klimaatscholen voor OK Toekomst kunnen de onderwijsinstellingen hun kennis nu makkelijker delen om samen de beoogde doelstellingen te behalen.