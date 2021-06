GO! Atheneum in Denderleeuw na waterlek: "Examens vanaf morgen in onder meer de sportzaal"

In het hartje van Sint-Niklaas is vanmiddag een cannabisplantage ontdekt. Die bevond zich in een Grieks restaurant, recht tegenover het stadhuis. De plantage werd per toeval ontdekt, tijdens een controlebezoek door de RVA. Er werd in het gebouw ook een persoon zonder papieren aangetroffen. Ook in een huis in de Peter Benoitstraat werden cannabisplanten buitengehaald. Het pand zou van dezelfde eigenaar als in de Parkstraat zijn.