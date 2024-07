Gloednieuwe revalidatie-afdeling voor A.S.Z.-ziekenhuis campus in Geraardsbergen

Het A.S.Z.-ziekenhuis campus Geraardsbergen heeft een gloednieuwe revalidatie-afdeling. Wie een orthopedische ingreep heeft ondergaan, kan er intensief revalideren in een moderne omgeving. De afdeling biedt plaats aan 20 patiënten. Zij overnachten in kamers met een ruime badkamer. De patiënten kunnen ook terecht in een revalidatiezaal. Het A.S.Z. Geraardsbergen maakt deel uit van het toekomstige fusieziekenhuis AZORG.