Gloednieuwe Oost-Vlaamse provincieraad geïnstalleerd, twee derde is nieuw

De nieuwe bestuursploeg wil verder inzetten op de recreatiedomeinen, klimaat en fietsinfrastructuur. Maar om dat te kunnen doen, moeten ze kunnen rekenen op de steun van de provincieraadsleden. En daar zijn heel wat nieuwe gezichten bij. Maar liefst twee derde van de raad is nieuw. En dat komt ook omdat er heel wat 'opvolgers' plaats zullen nemen in het halfrond. Zijn nemen de plaats in van kopstukken die nationaal verkozen zijn.