Gezondheid Gloednieuwe MRI-scanner op z'n plaats gehesen in het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas is vanmorgen een nieuwe NMR of MRI-scanner geplaatst ter vervanging van het bestaande toestel. En dat was een technisch huzarenstukje. De magneet van het toestel moest met een kraan over het ziekenhuisgebouw gehesen worden om het via een gat in het plafond op z'n plaats te zetten. De MRI-scanner doet zo'n 20.000 onderzoeken per jaar in het Vitaz. Het ziekenhuis hoopt nog altijd op een extra toestel, want de wachtlijsten blijven erg lang.