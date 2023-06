En dan keren we nog even terug naar Wetteren want daar hebben ze als alles goed gaat binnenkort hun eigen hockeyclub. In afwachting daarvan trainen een 75-tal jongens en meisjes al op een terrein in buurgemeente Wichelen. Deze initiatielessen worden gegeven vanuit de Vlaamse Hockey Liga. Zij helpen zo de gemeente Wetteren bij het oprichten van hun nieuwe hockeyclub. Het plan is dat de Wetterse hockeyclub op 6 september van start gaat. Dan zullen er wekelijkse hockeytrainingen plaatsvinden voor kinderen vanaf 5 jaar en ook voor jongeren en volwassenen.