Gloednieuwe bijenburcht in Dendermonde moet voor extra stuifmeel en nectar zorgen voor de bijtjes

Vanaf vandaag kunnen bijen in Dendermonde zich uitleven in een heuse bijenburcht. Het is deze week de Week van de Bij, en dat wilden ze daar niet zomaar laten passeren. Bijen hebben het door een gebrek aan stuifmeel en nectar steeds moeilijker om te overleven. Maar een bijenburcht op deze speelplaats kan de bijtjes wel wat helpen. In de burcht staan verschillende planten en bloemen die goed zijn voor de bijtjes. En op de burcht liggen stapstenen zodat je alles van dichtbij kan inspecteren. De stad organiseert in het kader van de 'week van de bij' ook nog een knutselwedstrijd.