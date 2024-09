Gloednieuw toegangsgebouw Stella Nova in provinciaal domein De Ster krijgt stilaan vorm

In de ballonstad zijn er al een tijdje grote werken bezig in provinciaal domein De Ster. Want daar krijgt het gloednieuwe toegangsgebouw 'Stella Nova' stilaan vorm. Het gebouw aan de Lange Rekstraat is al sinds begin vorig jaar in volle opbouw. Stella Nova is zo'n 2.000 vierkante meter groot en uitgerust met een multisportzaal, verschillende kantoren, vergaderlokalen en een brasserie met een panoramazicht op het recreatiedomein. Kostenplaatje van dit alles: zo'n 7,5 miljoen euro. Het einde van de werken is voorzien in april volgend jaar. In de tussentijd zijn ze hier nog volop op zoek naar een uitbater voor de brasserie.