Vanavond duiken ze in Lokeren het slotweekend in van de Lokerse Feesten. Nog drie avonden en nachten lang zal er gefeest worden met ondere andere Massive Attack op zaterdag en Joost en Oscar And The Wolf op zondag. Vanavond mag Paul Kalkbrenner het vuur aan de lont steken op de Grote Kaai. Gisteravond waren The Prodigy, Nas, De La Soul en Glints de grote publiekstrekkers.