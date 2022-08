Twee reeksen lager, bij KSC Lokeren-Temse, valt er wel transfernieuws te rapen. De club heeft namelijk een nieuwe COO: Thomas Bernaert. Hij komt over van eerstenationaler Knokke, waar hij de voorbije twee seizoenen aan de slag was. Bernaert wordt bij de fusieclub de opvolger van Peter Laureys. Hij moet de de club professionaliseren op vlak van sales, marketing en communicatie. Het is trouwens zijn tweede passage op Daknam. In het tijdperk van wijlen Roger Lambrecht was hij al eens verantwoordelijk voor het dagelijks beleid, en hij was zelfs even sportief manager.