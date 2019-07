Gudrun Patteet uit Hamme geeft forfait voor het Europees Kampioenschap, volgende maand in Rotterdam. Patteet stelde gisteren teleur op de Nations Cup in Aken, één van de grotere wedstrijden in het paardrijden. Ze liep in elke ronde 8 strafpunten op en werd uiteindelijk uitgesloten. De teleurstelling was zo groot dat ze nu zelfs de handdoek gooit voor het EK. Ze zegt dat ze op dit moment nog een pak ervaring mist in de grotere wedstrijden.