Glen De Boeck haalt zijn 'vaste T2' naar Lokeren voor hun vierde samenwerkingsverband

Het Bondsparket vecht de vrijspraak van Waasland-Beveren in operatie Propere Handen niet aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Het had daarvoor tot gisteren de tijd. Het parket van de Belgische Voetbalbond had nochtans de degradatie van de club geëist, maar de Geschillencommissie Hoger Beroep sprak Waasland-Beveren vrij. Toch wil dit nog niet zeggen dat Waasland-Beveren zeker vrijuit gaat. Want zoals u al eerder in het TV Oost Nieuws vernam, wil Sporting Lokeren wel dat Waasland-Beveren komend seizoen in 1B speelt. Zij spanden daarom wel een zaak aan het bij het BAS, in de hoop zo zelf in 1A te kunnen blijven. De procedure voor het BAS wordt één van de komende dagen ingeleid. Waasland-Beveren voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs trekken trouwens ook niet naar het BAS. Zij leggen zich neer bij de straf die ze gekregen hebben voor het niet naleven van de meldingsplicht.