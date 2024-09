Glazen paviljoen als herdenkingsmonument voor coronaslachtoffers in ASZ Geraardsbergen

In Geraardsbergen is in het ASZ Ziekenhuis een herdenkingsmonument ingehuldigd voor alle coronaslachtoffers. Dat monument is een glazen paviljoen dat ook dient als ontmoetingsplaats. Binnen staan er zitjes en een tafel. Een werkgroep van burgers, kunstenaars, dokters en politici hebben hieraan samengewerkt. Het herdenkingsmonument moet het ziekenhuis en de academie verbinden. De vreselijke coronaperiode mag niet vergeten worden, maar moet juist worden herinnerd.