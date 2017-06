Glas waait uit bushokje, twee mensen gewond

De storm van vandaag heeft her en der voor schade gezorgd. Zo was de afrit Aalst aan de E40 tijdelijk afgesloten door een omgevallen boom. En ook in het Waasland zorgden windstoten voor heel wat ellende. Zo waaide in Beveren een glazen paneel uit een bushokje. Twee mensen, die in het hokje op de bus stonden te wachten, kregen het glas op zich en raakten gewond. Omgewaaide bomen en afgewaaide takken bezorgden de brandweerdiensten dan weer heel wat extra werk. Ook heel wat parken werden uit voorzorg gesloten voor het stormweer. Dat was onder meer het geval voor het stadspark in Ninove en het Abdijpark in Geraardsbergen. Ook morgen blijft het hevig waaien, met opnieuw kans op rukwinden.