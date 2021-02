Gladde wegen zorgen voor problemen bij huisvuilophaling

Ook nu de vrieskou in het land is, blijven de ramen in veel scholen open. Zeker voor leerlingen van de basisscholen, die geen afstandsonderwijs hebben, is het letterlijk een afkoelingsweek. In een schooltje in Hamme houden ze de temperatuur en de luchtkwaliteit elke dag goed in het oog, met een CO2-meter in de hand. Op die manier moeten niet altijd alle ramen van de klas open.