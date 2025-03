Gilles warmen de Grote Markt van Aalst op voor de tweede carnavalsdag

De Grote Markt van Aalst loopt weer aardig vol voor de traditionele Ajuinworp en optocht van de Gilles. Na een fantastische stoet gisteren, die een recordaantal mensen naar de stad lokte, was het vandaag tijd voor de traditionele Ajuinworp en de optocht van de Gilles. Ook vandaag was de zon van de partij, en zo konden de Gilles nog eens in vol ornaat over de Grote Markt paraderen. Met hun prachtige pluimenhoeden, hun klompen en tromgeroffel brachten ze de carnavalisten in vervoering, en luiden ze de lente in. En appelsienen, die hadden ze natuurlijk ook bij.