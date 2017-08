En we eindigen de sport met een duik in het zwembad. Kimberly Buys is gisteren zevende geworden in de WK-finale van de 50 meter vlinderslag. Een heel knappe prestatie van de zwemster uit Sint-Gillis-Waas. Want het was voor het eerst sinds Brigitte Becue in 1998 dat nog eens een Belgische vrouw de finale op een wereldkampioenschap mocht zwemmen. Buys zwom de 50 meter vlinder in 25 seconden en 78 hondersten. Acht hondersten boven haar nieuwe Belgisch record dat ze in de halve finale klokte.