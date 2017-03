Gilbert pakt de bloemen in Zottegem

En dan is het nu tijd voor de sport. Geen voetbal op het hoogste niveau door de interlandbreak. In de lagere reeksen is er wel gespeeld. In de tweede amateurliga A bijvoorbeeld. Daar kreeg Eendracht Aalst deze middag Bornem op bezoek. Aalst staat na 25 speeldagen knap tweede in de stand. Bornem kampeert in de middenmoot, op plaats tien. De beloften van 'den Iendracht' gaven de beloften van Bornem gisteren voetballes, 0-7 werd het. Of het deze middag ook zo'n vaart liep, dat horen we van Mikael Soinne.