Gil Van Moerzeke na afscheid bij KSC Lokeren-Temse naar FC Lebbeke

Enkele dagen na zijn afscheid bij KSC Lokeren-Temse, heeft Gil Van Moerzeke een nieuwe club gevonden. Hij gaat bij FC Lebbeke voetballen. Afgelopen donderdag was het nog een emotioneel afscheid voor de aanvaller, hij kreeg een staande ovatie bij z'n invalbeurt. De voorbije jaren bracht hij Lokeren-Temse van tweede nationale naar de Challenger Pro League. Maar Van Moerzeke moet het nu rustiger aan doen, voor z'n lichaam. Hij maakt de overstap naar FC Lebbeke, voor de komende drie seizoenen. Lebbeke is dit seizoen geëindigd op de 11de plaats in tweede nationale.