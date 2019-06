Gil Mariën, bestuurder bij TV Oost, overleden

Droevig nieuws uit eigen huis. Gil Mariën, lid van de raad van bestuur bij TV Oost, is overleden. Afgelopen nacht is hij bezweken aan een hartaanval. Gil kwam 25 jaar geleden mee aan boord bij TV Oost, toen nog Kanaal 3. Hij stond met andere woorden aan de wieg van de regionale televisie in Oost-Vlaanderen. Hij was tien jaar lang ondervoorzitter bij de zender en was geliefd en gekend in zijn woonplaats Beveren. Daar was hij ook een tijdje voorzitter van de lokale Open Vld. Hij was ook grote supporter van Beerschot. Gil is 71 geworden en laat een dochter na.