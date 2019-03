Gigantische rookpluim na zware brand in meubelzaak in Lessen

En het heeft deze namiddag zwaar gebrand in een bekende meubelzaak in Lessen, dat is net voorbij Geraardsbergen, in de provincie Henegouwen. De rookpluim was van kilometersver te zien. De meubelzaak is gelegen aan de Geraardsbergsesteenweg. Rond haf één vanmiddag is de brand daar uitgebroken, en het vuur verspreidde zich razendsnel. Verschillende brandweer-posten uit de omgeving zijn komen blussen en de steenweg werd ook afgesloten voor alle verkeer.