Gigantische kraan verwijdert gevelsteen van oud appartementsgebouw in Sint-Niklaas

In Kalken bij Laarne is een nieuwe stuw in gebruik genomen. Die stuw ligt in een beek van de Husseveldestraat, niet zo ver van de E17. De stuw gaat water ophouden. Dat water dient als reserve om later, in tijde van droogte dan, te gebruiken. Het is een initiatief van de Polder van Belham. Dat is een lokale waterbeheerder die instaat voor het onderhoud van de poldergronden in onder meer Laarne, Wichelen, en Lokeren.