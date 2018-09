Het is zondag, en sommigen van u zijn misschien wel naar de kerk geweest. Voor pastoor Luc Mertens in Stekene was het een bijzondere misviering vanmiddag. Want het was zijn allerlaatste in de parochie daar. Reden genoeg om de pastoor eens goed te verrassen, dachten de parochianen. Zij verzamelden dan ook massaal aan zijn deur om hem in een grote stoet naar de kerk te begeleiden.