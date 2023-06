Gianny De Leu pakt goud in muaythai op Europese Spelen

Thaibokser Gianny De Leu heeft goud veroverd op de Europese Spelen in Polen en dat in de klasse tot 60 kilogram. De Leu, op deze beelden bezig aan zijn halve finale, komt uit Gent, maar traint bij Sandu Gym, dat is een sportclub in Ninove. Hij was gisteren in de finale van het muaythai nipt te sterk voor een Turkse thaibokser. De Leu haalde het uiteindelijk op punten: 29-28. Een jaar geleden werd de Gentenaar ook al wereldkampioen. Toch komt deze gouden medaille op de Europese Spelen vrij onverwacht, zei hij na afloop.