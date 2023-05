Gezinnen moeten huizen verlaten na gaslek in Aalst: "Evacuatie vlot verlopen, iedereen in veiligheid gebracht"

In een ondergrondse parkeergarage van een appartemensgebouw in de Bloemistenstraat in Lokeren heeft deze middag een elektrische fiets vuur gevat, wat voor een hevige rookontwikkeling zorgde. Via de traphal en de gang verspreidde de rook zich razendsnel in het gebouw. De aanwezige bewoners van het appartementsgebouw, een tiental, werden uit voorzorg geëvacueerd. De fiets vatte vuur tijdens het opladen. De schade bleef voornamelijk beperkt tot de garage.