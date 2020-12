In Dendermonde is een lockdownfeestje gehouden in de Zavelputten, vlakbij de plaats waar de nieuwe gevangenis moet komen. De feiten vonden dit weekend al plaats, maar nu pas circuleren de beelden op sociale media. Op die beelden is te zien dat een 15-tal mensen samen een vuur aansteken, bier drinken en vuurwerk laten knallen. De politie vond op die locatie dit weekend ook al een auto in een vijver. Maar nadien werden er ook sporen aangetroffen van het lockdownfeestje. Alle jongeren worden nu aan de hand van de beelden geïdentificeerd. Het gaat om minder- en meerderjarigen, allemaal van in of rond Dendermonde. De videobeelden zijn ook overgemaakt aan het parket.