Gezin uit Stekene moet in onbewoonbaar huis wonen: "Mijn broer heeft om de 2 maanden een longontsteking van de schimmel"

In Stekene zijn heel wat inwoners van een sociale woonwijk boos over de huizen waarin ze moeten leven. Zo is er onder andere een huis onbewoonbaar verklaard, maar de familie woont er nog altijd in. Dat komt omdat de huisvestingsmaatschappij beloofd heeft dat er tegen het einde van het jaar herstellingswerken worden uitgevoerd. Enkele andere families in de straat zaten in soortgelijke situaties. Hun huizen waren er slecht aan toe, maar de meest noodzakelijke werken zijn wel al uitgevoerd. Tijdens die werken moesten ze wel noodgedwongen in hun garage wonen. Kan absoluut niet, zegt Vlaams Belang.