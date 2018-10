Ik weet niet of u in chiroshort, of in scoutshemd naar het werk bent gegaan? Het kan misschien een beetje vreemd overkomen ook bij de collega's, maar vandaag had u daar een uitstekend alibi voor. Want het is de feestdag van de jeugd: namelijk de Dag van de Jeugdbeweging. In de praktijk betekent dat dus in uniform naar school of naar het werk komen, en feestvieren, uiteraard. In Sint-Niklaas hebben ze dat goed opgevolgd.