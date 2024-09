Gewonde bij ongeval in Hamme: bestelwagen gaat over de kop en belandt in gracht

In Hamme is gisterenavond op de N41 een aanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Een bestelwagen reed er richting Sint-Niklaas toen hij in aanrijding kwam met een personenwagen die geen voorrang gaf. De bestelwagen ging over de kop en eindigde naast de weg in de gracht. De chauffeur raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. In de personenwagen raakte niemand gewond. De N41 was in beide richtingen tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De brandweer van Hamme en Dendermonde kwam ter plaatse om de rijbaan opnieuw vrij te maken.