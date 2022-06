Gewonde autobestuurder bij kop-staartaanrijding op N70 in Sint-Niklaas

Eén jonge vrouw is gisteravond gewond geraakt nadat ze met haar vriendinnen tegen een huis is aangereden in Hamme. De bestuurster van de auto schatte een bocht verkeerd in, en daardoor crashte ze met haar auto tegen het huis. Voor de bewoners van het huis was het schrikken. Zij waren thuis toen de auto tegen de gevel aanreed. Het is trouwens niet de eerste keer dat dat gebeurt. Vier jaar geleden kregen de vorige bewoners van hetzelfde huis al eens ongewenst bezoek.