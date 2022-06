Gewestweg N70 in Lokeren na 2 jaar weer open

Op de hoek van de Patrijzenstraat met de Zaveldam, dat is de parallelweg naast de E34, kantelde donderdagnamiddag een vrachtwagen in de gracht. Het voertuig was geladen met zo'n 30 ton cement. De bestuurder schatte een bocht verkeerd in en nam deze veel te kort. De achterwielen van de oplegger reden daardoor in de berm naast de rijbaan. Bij gevolg kantelde de truck en kwam op zijn dak terecht. De brandweer werd opgeroepen omdat gevreesd werd dat de man gekneld zat in zijn cabine, maar bij aankomst van de hulpdiensten had de chauffeur zichzelf al kunnen bevrijden. Hij raakte als bij wonder niet gewond maar was wel erg geschrokken. Door het ongeval ontstond er op de naastgelegen E34 wel een kijkfile.