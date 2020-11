Gewestweg N450 in Melsele opnieuw open voor verkeer

De fietser die dinsdag in Melsele ter hoogte van de brug over de E34 werd aangereden door een auto, is aan zijn verwondingen overleden. De man was gisteren rond 4 uur in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Hij was aangereden nadat een auto wou afdraaien naar de E34 richting kust, en was daarbij bijzonder slecht neergekomen. Bij aankomst hebben de hulpdiensten onmiddellijk de reanimatie gestart. Maar in het ziekenhuis is hij bezweken. Het op- en afrittencomplex van de E34 in Melsele is een belangrijk verkeersknooppunt. Momenteel zijn er werken aan de gang in het kader van het Oosterweelproject, uitgerekend met als doel om de situatie voor fietsers veiliger te maken. De werken zitten in een laatste fase en alle fietsverkeer moet er over één fietsbaan in beide richtingen.