In Sint-Lievens-Houtem is een bewoner bedreigd tijdens een home invasion. Drie inbrekers hielden de man met geweren onder schot en eisten de inhoud van de kluis. De home invasion vond plaats in Zonnegem, in een doodlopende straat vlakbij het kerkhof. Verschillende politiepatrouilles kwamen na de feiten ter plaatse, maar van de inbrekers was geen spoor meer.