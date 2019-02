Geweld tegen politie Lokeren: "Maatregelen nemen om incidenten zoals dit te voorkomen"

In Ninove heeft een vakbondsman van de liberale overheidsvakbond VSOA klacht ingediend bij de federale inspectiediensten. De klacht gaat over onregelmatigheden binnen het autonoom gemeentebedrijf. Dat bedrijf staat onder meer in voor het zwembad De Kleine Dender. Volgens de vakbonden wordt het arbeidsreglement niet gerespecteerd, en is er sprake van zware pesterijen en inbreuken op de privacy van het personeel. De gemeente wil niet reageren voor de camera. Het wacht de OCMW-raad van vanavond af om een standpunt in te nemen. De vakbonden namen ook al contact op met de gemeenteraad in Ninove om een oplossing te zoeken.