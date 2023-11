Geweld tegen personeel openbare diensten neemt toe: 72% slachtoffer van verbale agressie

Geweld neemt alsmaar meer toe op de werkvloer, blijkt uit cijfers van ACV Openbare Diensten. Zo is al 28% van de personeelsleden in openbare diensten slachtoffer geweest van fysiek geweld, en voor verbale agressie loopt dat cijfer zelfs op tot 72%. ACV start een petitie om deze problematiek aan te kaarten onder het motto: 'Ik verdien een job zonder geweld'. Vanavond meer hierover in TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.