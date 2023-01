Gewapende overval op winkel in centrum van Wetteren

X In maart moet de knoop over de nieuwe brug over de Schelde in Wetteren definitief worden doorgehakt. Dat laten de gemeente en de provincie weten. De brug komt ofwel naast de locatie van de huidige brug. Ofwel veel westelijker, buiten het centrum. Dat zijn de twee scenario's die nog overblijven. Alleen die scenario's worden nu nog verder onderzocht. Eind maart willen provincie en gemeente dan met hun bevindingen en hun voorkeurstraject naar de inwoners stappen. Maar het zal wellicht nog jaren duren voor de Wetteraars over hun nieuwe brug kunnen rijden.